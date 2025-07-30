30 июля 1754 года в Курске родился преподобный Серафим Саровский

В истории Русской Православной Церкви трудно найти фигуру, столь же любимую народом, как преподобный Серафим Саровский. Этот удивительный подвижник, живший на рубеже XVIII-XIX веков, стал воплощением кротости, мудрости и подлинной святости.
Родившись в купеческой семье Курска, Прохор Мошнин с детства ощущал особую близость к духовному миру. Чудесное спасение при падении с колокольни и исцеление от тяжёлой болезни через явление Божией Матери указали ему предназначение. В 24 года он пришёл в Саровскую пустынь, где начал свой монашеский подвиг.
Став монахом, Серафим избрал путь крайнего аскетизма: годы уединённой жизни в лесной келье, суровый пост, молитвенные бдения на камне. Его смирение было столь велико, что даже после жестокого избиения разбойниками он простил обидчиков.
Со временем к нему потянулись люди — за советом, утешением, исцелением. Он встречал каждого словами: «Радость моя! Христос воскресе!», словно напоминая о вечной Пасхальной радости.
Преподобный Серафим отошёл ко Господу в 1833 году, но его слава только росла. В 1903 году он был канонизирован, а в наши дни его мощи покоятся в Дивеевском монастыре, привлекая тысячи паломников.
Его жизнь — не просто история святого, а живой пример того, как любовь к Богу преображает человека, делая его светочем для других.