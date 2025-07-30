30 июля 1754 года в Курске родился преподобный Серафим Саровский

Родившись в купеческой семье Курска, Прохор Мошнин с детства ощущал особую близость к духовному миру. Чудесное спасение при падении с колокольни и исцеление от тяжёлой болезни через явление Божией Матери указали ему предназначение. В 24 года он пришёл в Саровскую пустынь, где начал свой монашеский подвиг.