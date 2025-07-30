В Госдуме прокомментировали блокировку Speedtest в России

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сервис по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest собирал технические данные о работе сетей, информация могла запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немки.
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве.
«Ограничение доступа к Speedtest — это не формальность. Речь идёт о реальной угрозе для безопасности российской телеком-инфраструктуры. Этот сервис, хоть и выглядит как простой инструмент для проверки скорости интернета, собирает весьма чувствительные технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений. Учитывая, что Ookla — американская компания, вся эта информация может запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб», — сказал он.
Депутат напомнил, что ещё в 2024 году Международная академия связи обратила внимание на потенциальные риски использования таких платформ.
«Это был сигнал, который нельзя игнорировать: в условиях обостряющихся киберугроз любая утечка технической информации — это потенциальный инструмент для атак на ключевые элементы цифровой инфраструктуры», — добавил Немкин.
Парламентарий подчеркнул, что ограничение доступа к Speedtest осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ № 127 от 12 февраля 2020 года, которое направлено на обеспечение устойчивости и безопасности сетей связи общего пользования.
«Это системная и абсолютно обоснованная мера, призванная снизить риски внешнего вмешательства в российский интернет-сегмент. Важно понимать, что российские пользователи не остаются без инструментов для проверки качества связи. Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования разработано приложение “ПроСеть” — полностью отечественное решение, доступное в Rustore», — рассказал депутат.
Как отметил Немкин, «ПроСеть» позволяет измерять скорость передачи данных, уровень сигнала и доступность ресурсов без риска передачи информации за рубеж.
«Сегодня, когда цифровая среда уже стала одним из фронтов геополитического противостояния, необходимо переходить на проверенные и безопасные национальные технологии. Мы не можем позволить, чтобы даже на первый взгляд безобидные сервисы становились потенциальными каналами утечки данных и инструментами внешнего влияния», — заключил он.