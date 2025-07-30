Молодые россияне мечтают о жизни за городом

Поколение Z в России все чаще делает выбор в пользу жизни в частных домах. РИАМО поделилось результатами исследования платформы ТСТН.
Среди них 46% назвали идеальным вариантом коттедж у моря, еще 25% — дом за городом при наличии инфраструктуры.
Гендиректор ТСТН Анатолий Нестеров объяснил такую тенденцию реакцией на перенасыщенную цифровую среду. По его словам, зумеры, выросшие в городах, стремятся к уединению и ощущению контроля над пространством. Жизнь в частном доме воспринимается ими как способ отгородиться от внешнего мира и создать безопасную, устойчивую среду.
В то же время 19% респондентов не собираются приобретать недвижимость, ориентируясь на гибкий образ жизни и идеи шеринг-экономики. Всего в анализе были учтены ответы 1500 человек.