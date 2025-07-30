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Молодые россияне мечтают о жизни за городом

На момент опроса 60% зумеров продолжали жить с родителями, 28% — имели собственное жилье, а 12% — снимали квартиру. Аналитики считают, что невысокий уровень аренды объясняется нестабильным доходом и отсутствием накоплений.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Парень с девушкой смотрят из окна частного дома
Источник: Freepik

Поколение Z в России все чаще делает выбор в пользу жизни в частных домах. РИАМО поделилось результатами исследования платформы ТСТН.

64% молодых людей от 18 до 29 лет предпочли бы жить в доме, а не в квартире.

Среди них 46% назвали идеальным вариантом коттедж у моря, еще 25% — дом за городом при наличии инфраструктуры.

Гендиректор ТСТН Анатолий Нестеров объяснил такую тенденцию реакцией на перенасыщенную цифровую среду. По его словам, зумеры, выросшие в городах, стремятся к уединению и ощущению контроля над пространством. Жизнь в частном доме воспринимается ими как способ отгородиться от внешнего мира и создать безопасную, устойчивую среду.

Исследование также показало, что 39% опрошенных планируют начать строительство собственного дома после 30 лет, еще 25% хотят реализовать этот проект раньше.

В то же время 19% респондентов не собираются приобретать недвижимость, ориентируясь на гибкий образ жизни и идеи шеринг-экономики. Всего в анализе были учтены ответы 1500 человек.