Молодые россияне мечтают о жизни за городом

Гендиректор ТСТН Анатолий Нестеров объяснил такую тенденцию реакцией на перенасыщенную цифровую среду. По его словам, зумеры, выросшие в городах, стремятся к уединению и ощущению контроля над пространством. Жизнь в частном доме воспринимается ими как способ отгородиться от внешнего мира и создать безопасную, устойчивую среду.