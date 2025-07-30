Число рейсов на этот курорт из Минска увеличится вдвое из-за высокого спроса у белорусов

«Белавиа» направит в два раза больше рейсов из Минска на курорт, который пользуется высоким спросом у белорусов, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
Речь идет о расширении курортной программы на Хайнань в ответ на высокий спроси на туры Минск — Хайнань. В итоге «Белавиа» приняла решение летать на Хайнань дважды в неделю с 1 ноября.
Хотя изначально предполагался один вылет в неделю. Регулярная программа «Белавиа» по маршруту «Минск — Санья» стартует с 8 октября и будет выполняться по средам. А с 1 ноября полетная программа удвоится. И кроме сред, самолеты будут еще летать и по субботам.
— Направление для белорусского рынка не является новым. Туристы активно летают на Хайнань последние несколько лет с пересадкой, — прокомментировали в союзе.
Напомним, белорусам не нужно получать визу в Китай, если их время пребывания на острове не превышает 30 дней (и не составляет более 90 дней в течение календарного года).
Тем временем некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси.
Еще «Беларусьфильм» будет получать бесплатно в пользование госсобственность.