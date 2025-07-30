Число рейсов на этот курорт из Минска увеличится вдвое из-за высокого спроса у белорусов

Хотя изначально предполагался один вылет в неделю. Регулярная программа «Белавиа» по маршруту «Минск — Санья» стартует с 8 октября и будет выполняться по средам. А с 1 ноября полетная программа удвоится. И кроме сред, самолеты будут еще летать и по субботам.