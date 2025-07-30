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Завтра в Омске может дурно пахнуть

Жителям города пообещали в наступающую пятницу неблагоприятные метеорологические условия.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

О неблагоприятных метеорологических условиях, которые ждут омичей уже в пятницу, предостерег сегодня, 30 июля, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«31 июля на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что первая степень опасности передается в том случае, когда ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. В воздухе может присутствовать посторонний неприятный запах, а населению рекомендуется ограничить свое пребывание на улице.