Завтра в Омске может дурно пахнуть

Напомним, что первая степень опасности передается в том случае, когда ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. В воздухе может присутствовать посторонний неприятный запах, а населению рекомендуется ограничить свое пребывание на улице.