Завтра в Омске может дурно пахнуть

О неблагоприятных метеорологических условиях, которые ждут омичей уже в пятницу, предостерег сегодня, 30 июля, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
«31 июля на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, что первая степень опасности передается в том случае, когда ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. В воздухе может присутствовать посторонний неприятный запах, а населению рекомендуется ограничить свое пребывание на улице.