«Во время кормления уронили ребенка на пол». СК обнародовал подробности смерти полуторамесячной девочки в Осиповичах после ссоры родителей

Полуторамесячная девочка умерла в Осиповичах после падения при ссоре родителей. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным, полуторамесячная девочка погибли в апреле 2025 года в Осиповичах. Вечером 20 апреля врачи скорой медицинской помощи, приехавшие в частный дом, констатировали смерть ребенка.
«В тот вечер молодая супружеская пара рассказала следователям, что они пытались успокоить плачущего ребенка. Их дочь упала и получила смертельные травмы», — сообщили в ведомстве.
И заметили, что семейная пара высказывала разные версии случившегося, а после стали заявлять, что смерть девочки наступила без их участия. Во время предварительного расследования было установлено, что супруги уронили полуторамесячного ребенка на пол 17 апреля. Это произошло при кормлении ребенка.
В пресс-службе рассказали, что девочка находилась на искусственном вскармливании. Мать взяла ребенка из детской кроватки, села на диван, чтобы покормить смесью из бутылочки.
«В то время рядом находился ее супруг, который также хотел покормить малышку. Во время спора они стали тянуть ребенка в разные стороны и одновременно отпустили из рук. Девочка скатилась по краю дивана и упала на пол», — привели подробности в Следственном комитете.
Однако молодые родители не стали обращаться за медпомощью. На Пасху, 20 апреля, к племяннику с гостинцами пришел дядя с малолетней дочерью, проживавшие неподалеку.
«Он помог молодому мужчине разобраться с бытовым вопросом. После чего они пили спиртное на улице, при этом родители по очереди заходили в дом, чтобы присмотреть за спящим в кроватке ребенком», — рассказали в пресс-службе.
СК озвучил подробности гибели полуторамесячной девочки в Осиповичах. Фото: sk.gov.by.
Когда молодой отец в очередной раз зашел в комнату, где была девочка, то заметил, что она не подает признаков жизни. Вместе с женой они стали приводить ребенка в чувство: выносили на свежий воздух, делали искусственное дыхание. Но девочка не дышала. Приехавшие врачи констатировали смерть.
«На первоначальных допросах женщина утверждала, что падение ее дочери произошло из рук супруга», — заявили в ведомстве.
Согласно заключениям стационарных психолого-психиатрических экспертиз, молодые родители были признаны вменяемыми и способными осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Родственники характеризовали отца девочки, как спокойного человека, а его жену — как волевую и склонную к доминированию. Соседи указывали, что супруги периодически употребляли алкоголь.
Действия супругов были квалифицированы по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Суд Осиповичского района назначил каждому из молодых родителей наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа.
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