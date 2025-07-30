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В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max

Образовательные учреждения Тюменской области с 1 сентября начнут переход на Max.

Источник: © РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 30 июл — РИА Новости. Запуск поэтапного перехода на национальный мессенджер Max планируется с 1 сентября в образовательных учреждениях Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента образования.

«В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 года № 156-ФЗ в Тюменской области с 1 сентября 2025 года во всех образовательных учреждениях (включая педагогов, родителей и обучающихся) планируется поэтапный переход на национальный мессенджер Max», — сообщили в пресс-службе.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Мax, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Мax. Ей станет дочерняя структура компании VK «Коммуникационная платформа».