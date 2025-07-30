В Тюменской области образовательные учреждения перейдут на мессенджер Max

«В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2025 года № 156-ФЗ в Тюменской области с 1 сентября 2025 года во всех образовательных учреждениях (включая педагогов, родителей и обучающихся) планируется поэтапный переход на национальный мессенджер Max», — сообщили в пресс-службе.