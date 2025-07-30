Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дожди разной интенсивности ожидаются практически всю следующую неделю в Москве, при этом температура останется выше нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Вся следующая неделя (в Москве — ред.) у нас будет такая умеренно теплая, практически каждый день будет приниматься дождь. Собственно говоря, различной интенсивности дождь. Преобладающая температура в ночные часы — плюс 14 — плюс 19, то есть это все равно выше нормы, дневная температура в пределах плюс 22 — плюс 27 градусов», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что только ближе к следующим выходным ночная температура может понизиться до плюс 11 — плюс 16, а дневная — до плюс 20 — плюс 25 градусов. «Постепенно все-таки август будет брать свое. У нас дни становятся все короче, и поэтому температура естественным образом за счет снижения высоты солнца и за счет уменьшения продолжительности светового дня будет сокращаться», — добавила Позднякова.