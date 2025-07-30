Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик отметила, что только ближе к следующим выходным ночная температура может понизиться до плюс 11 — плюс 16, а дневная — до плюс 20 — плюс 25 градусов. «Постепенно все-таки август будет брать свое. У нас дни становятся все короче, и поэтому температура естественным образом за счет снижения высоты солнца и за счет уменьшения продолжительности светового дня будет сокращаться», — добавила Позднякова.