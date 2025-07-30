В ИКИ РАН пока не выявили связи активности Солнца и землетрясения на Камчатке

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Связь между солнечной активностью и мощным землетрясением, зафиксированным в среду на Камчатке, не выявлена и требует дальнейшего изучения. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева высказала ТАСС предположение, что землетрясение на Камчатке могло быть связано с усилением солнечной активности.
«Наука допускает возможность инициирования сейсмических событий внешними причинами, но в данном конкретном случае таких триггеров не обнаруживается. С утра на Солнце был зарегистрирован слабый всплеск активности, который начался примерно в час ночи по московскому времени, но речь идет о серии слабых вспышек уровня С, мощность которых составляет несколько процентов от высших X-вспышек. Кроме того, космическими средствами не зарегистрировано прямых материальных воздействий на Землю: отсутствовали космические лучи и колебания магнитного поля», — сказал Богачев.
Кроме того, по его словам, в целом, в астрофизике нет консенсуса о связи солнечного цикла с сейсмической активностью. «За три года пиковой активности Солнца, с 2023 по 2025 годы, планета, несомненно, получила значительную дополнительную энергию, часть которой теоретически могла бы перейти в тепловую энергию Земли. Но все равно должны быть причины, по которым эта энергия высвобождается в конкретном географическом регионе. Прямых запускающих триггеров в данном событии мы пока не видим», — подытожил он.
Ученый секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина в беседе с ТАСС указала, что несмотря на влияние, которое оказывают друг на друга оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, связь землетрясения с активностью Солнца доказать сложно. «Для того, чтобы доказать, что это связано, нужен долгий ряд многолетних наблюдений», — уточнила эксперт.