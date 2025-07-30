В ИКИ РАН пока не выявили связи активности Солнца и землетрясения на Камчатке

Кроме того, по его словам, в целом, в астрофизике нет консенсуса о связи солнечного цикла с сейсмической активностью. «За три года пиковой активности Солнца, с 2023 по 2025 годы, планета, несомненно, получила значительную дополнительную энергию, часть которой теоретически могла бы перейти в тепловую энергию Земли. Но все равно должны быть причины, по которым эта энергия высвобождается в конкретном географическом регионе. Прямых запускающих триггеров в данном событии мы пока не видим», — подытожил он.