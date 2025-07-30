«Иногда флиртую с Басковым»: певица Марина Фирсова — о закулисье шоу талантов

Второй сезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартовал на телеканале «Россия». «Вечерняя Москва» пообщалась с одной из самых ярких экспертов жюри, солисткой Московского казачьего хора Мариной Фирсовой.
— Марина, вы не пропускаете практически ни одного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Чем вас привлекает этот проект?
— Действительно, я «старожил» этого шоу. Находясь в сотне жюри, отдавая свои голоса, я помогаю талантливым людям пробиться, показать свои достоинства. Мне очень нравится давать шанс творческим личностям, чтобы они могли сделать большую артистическую карьеру.
— Отборочные туры очередного сезона шоу прошли в разных городах России. Какой этап запомнился вам больше всего?
— Мне посчастливилось быть на прослушиваниях в Новосибирске, Омске и Санкт-Петербурге. Запомнился этап в Северной столице, потому что было очень много талантливых претендентов. Нам с остальными членами жюри пришлось трудиться очень тщательно, чтобы отобрать самых лучших.
— На экране у вас очень теплые отношения с Николаем Басковым. В некоторых эпизодах он с вами явно заигрывает…
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— У нас с Николаем прекрасные отношения. То, что происходит в кадре, не постановка. Мы и за кадром тепло общаемся, иногда флиртуем, иногда подкалываем друг друга.
— Как вы считаете, почему важно проводить такие народные шоу талантов?
— Есть поговорка: «Дай дорогу таланту, бездарность сама пробьется». Мне кажется, такие конкурсы, без блата, помогают творческим людям реализовать себя в профессии. При этом не обязательно побеждать, чтобы запомниться и завоевать сердца публики.
— Вы преподаете вокал в Московском государственном институте культуры. В этом году настоящий бум поступления в творческие вузы. Сколько человек хочет обучаться на вашей кафедре?
— Более 70 человек решили поступать на наше отделение «сольное народное пение». Меня радует, что молодые люди хотят развиваться в пении. Конечно, такой большой поток мы не сможем принять, поэтому комиссия будет отбирать лучших.
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— Да и в целом народные песни сейчас в тренде. Как вам кажется, почему? И нравятся ли вам современные трактовки народного творчества?
— Изменились музыкальные тенденции. Люди наконец-то стали интересоваться своей культурой. Большое количество артистов обратилось в своем творчестве к этническим мотивам, темам. Мне нравится, что делает Татьяна Куртукова (исполнительница популярной сейчас песни «Матушка-земля»). Это интересно, современно и имеет большой успех у разных поколений. Безусловно, новые талантливые аранжировки народных песен имеют место быть. Чем больше мы обращаемся к традиционной культуре, тем ближе становимся к своим истокам, к своим предкам.
— Вернемся к шоу. Прошлый сезон получился достаточно скандальным и эмоциональным. Расскажите, что ждете от нового сезона, который выйдет этой осенью.
— Безусловно, прошлый сезон был самый жаркий по накалу страстей. Больше всего запомнился специальный выпуск, посвященный композитору Игорю Крутому. Там действительно сражались лучшие из лучших. Ожидания от седьмого сезона… Хочу увидеть ярких, неординарных артистов. Каких-то уникальных личностей, в которых есть некая магия.
— Вы родом из старинного русского города Владимира. Часто ли бываете в нем сейчас?
— К сожалению, в силу моей большой занятости, в родном городе у меня получается бывать всего лишь один раз в месяц, иногда реже. Но как только у меня появляется свободный денек, я приезжаю к родителям и с удовольствием провожу с ними время.
— Не все знают, что вы проявляете себя не только в пении, но и в рисовании…
— Да, это правда. Не знаю, откуда у меня потребность в этом. Но когда у меня появляется свободное время, с удовольствием посещаю художественную студию и рисую картины маслом.
— Каких музыкальных новинок нам ждать от вас в ближайшее время?
— Планирую выпустить летнюю песню о любви. Она будет легкая и танцевальная. Надеюсь, она найдет такой же отклик, как композиция «Родина моя», которую я выпустила недавно. Она очень понравилась публике.
— Что касается музыкального образования — вас вовлекали в творчество с самого детства. Сейчас вы тоже считаете, что это важно для ребенка?
— Конечно. Музыка развивает мозг и помогает детям делать успехи не только в творчестве, но и в школе. Своих детей я с удовольствием отдам в музыкальную школу и точно буду с детства прививать им любовь к хорошим исполнителям.
ДОСЬЕ.
Марина Фирсова родилась 24 марта 1991 года во Владимире. В шестилетнем возрасте ее зачислили в музыкальную школу в класс академического хорового пения. Четыре года спустя присоединилась к фольклорному ансамблю «Лыбедь». Продолжила обучение сначала в музыкальном колледже, затем в Академии Гнесиных. Сейчас — доцент МГИК. В 2020 году стала солисткой Московского казачьего хора.