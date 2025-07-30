Донские власти решили улучшить условия концессии трамвая в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону намерены пересмотреть условия концессии в рамках проекта «Ростовский трамвай». Об этом на совещании в правительстве региона сообщила заместитель губернатора — министр транспорта области Алена Беликова.
— Запланирована работа в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайной инфраструктуры. В связи с удорожанием стоимости строительства ведутся переговоры по изменению условий в части корректировки параметров объекта соглашения и определения прогнозной стоимости, — прокомментировала Алена Беликова.
Напомним, концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры ростовского трамвая местные власти и компания «Синара — Городские транспортные решения» заключили в 2023 году. Планировали строительство и обновление более 119 км трамвайных путей, возведение двух депо, закупку 76 трехсекционных трамваев, а также улучшение существующего подвижного состава.
Ранее проект «Ростовский трамвай» приостановили для дополнительной экспертизы. К работе были привлечены эксперты «МосТрансПроект» и ученые ДГТУ.
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