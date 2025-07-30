Донские власти решили улучшить условия концессии трамвая в Ростове-на-Дону

Напомним, концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры ростовского трамвая местные власти и компания «Синара — Городские транспортные решения» заключили в 2023 году. Планировали строительство и обновление более 119 км трамвайных путей, возведение двух депо, закупку 76 трехсекционных трамваев, а также улучшение существующего подвижного состава.