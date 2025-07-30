Губернатор посетил несколько социальных объектов в Усольском районе

Губернатор отметил, что за последние пять лет в Усольском районе значительно укрепилось первичное звено здравоохранения. За это время модульные ФАПы и амбулатории появились в Тельме, Тайтурке, Мальте, Хайте, Среднем, в деревне Старая Ясачная, поселке Набережный. Кроме того, в пяти учреждениях провели капитальный ремонт. Кроме того, в этом году обновят помещения амбулатории в Новомальтинске и в Железнодорожном.