Губернатор посетил несколько социальных объектов в Усольском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом в Усольском районе. Он проверил работу социальных учреждений.
Так, в поселке Мишелевка глава региона оценил работу медицинской амбулатории, которая открылась в мае этого года. Средства на ее возведение и благоустройство прилегающей территории, выделялись из регионального бюджета. Кроме того, для учреждения было закуплено новое медицинское оборудование. Амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену и обслуживает около 5 тысяч человек.
Игорь Кобзев дал несколько поручений по организации работы медучреждения. В частности, необходимо привести в порядок гараж, который используется для машин скорой помощи. А старое здание, в котором располагалась амбулатория, предложено передать в собственность муниципалитета для создания там молодежного пространства.
Губернатор отметил, что за последние пять лет в Усольском районе значительно укрепилось первичное звено здравоохранения. За это время модульные ФАПы и амбулатории появились в Тельме, Тайтурке, Мальте, Хайте, Среднем, в деревне Старая Ясачная, поселке Набережный. Кроме того, в пяти учреждениях провели капитальный ремонт. Кроме того, в этом году обновят помещения амбулатории в Новомальтинске и в Железнодорожном.
В Мишелевке губернатор посетил центр театрального творчества, который в прошлом году отметил 105-летие. Здание, в котором собирается коллектив, является объектом культурного наследия. В нем уже проводились текущие ремонты, однако необходимо обновить фасад. Игорь Кобзев дал распоряжение проработать этот вопрос.
В поселке Средний Усольского района Игорь Кобзев посетил Белую среднюю школу. Сейчас там идет благоустройство территории, а в прошлом году провели капитальный ремонт самого здания по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» (с 2025 года включен в национальный проект «Молодёжь и дети»). Чтобы привести в порядок школьный двор из региональной казны было выделено более 29 млн рублей. Все должно быть готово к середине августа.