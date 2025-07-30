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Вячеслав Федорищев провёл заседание комиссии по ЧС: «Никаких недоделок к зиме!»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обозначил ключевые приоритеты подготовки региона к осенне-зимнему сезону.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обозначил ключевые приоритеты подготовки региона к осенне-зимнему сезону.

Это — безопасность детей, надёжность коммунальной инфраструктуры и готовность социальных объектов к возможным ЧС.

Школы и детские сады пройдут полную противопожарную ревизию до 1 сентября, включая учреждения, где ещё идут ремонтные работы.

Особое внимание — исправности пожарной сигнализации, эвакуационных выходов и систем оповещения.

На территориях детских и учебных учреждений будет усилен контроль за соблюдением противопожарного режима.

В рамках подготовки к зиме в регионе заменили 281 км инженерных сетей, из них почти 86 км — в рамках осенней кампании.

К отопительному сезону готовят более 23 тысяч многоквартирных домов, 2102 котельные и 3800 социально значимых объектов.

Созданы 993 аварийные бригады, которые будут оперативно реагировать на возможные аварии.

«Поручил зампредседателю правительства Виталию Шабалатову взять сферу ЖКХ на личный контроль. Никаких недоделок к зиме!» — подчеркнул Федорищев.

Также продолжается работа по повышению пожарной безопасности в медицинских и социальных учреждениях.

В 2025 году на модернизацию систем оповещения в 26 больницах и поликлиниках направлено 77 миллионов рублей.

Персонал регулярно отрабатывает действия при пожаре, проверяются вентиляция, дымоходы и работа автоматики.

В августе пройдут тематические штабы и выездные проверки, на которых детально рассмотрят готовность каждого учреждения к чрезвычайным ситуациям.

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