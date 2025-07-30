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Закон об отпечатках пальцев изменится в Беларуси

В Беларуси меняется закон об отпечатках пальцев.

Источник: Комсомольская правда

Власти Беларуси хотят скорректировать закон о государственной дактилоскопии. Об изменениях в законодательстве сообщили в телеграм-канале Совета республики Совета республики Национального собрания Беларуси.

В частности, предлагаются изменения в закон о государственной дактилоскопической регистрации, принятый свыше 20 лет назад. Кроме того, предлагается корректировка законов, касающиеся Госграницы и правового положения иностранцев.

Заседание экспертного совета прошло 30 июля под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой. На совет вынесли предложения и дополнения к ряду законов.

Например, предлагается ввести государственную дактилоскопическую регистрацию иностранцев, лиц без гражданства и граждан Беларуси на территории страны согласно перечню лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопической регистрации.

Отмечается, что корректировка этого и других законов поспособствует обеспечению общественной и национальной безопасности, снижению криминализации, выявлению и пресечению экстремизма и установлению лиц, которые причастны к такой деятельности.

Тем временем некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси.

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