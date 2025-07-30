Москвичам рассказали о погоде на выходных

«Практически на все выходные дни (в Москве — ред.) в прогнозе звучат локальные кратковременные дожди и даже возможны грозы. То есть некоторые модели (прогнозов — ред.) дают, что может выпадать до 10−12 миллиметров осадков, но это тоже только местами. То есть сильных ливней никто не прогнозирует. Что касается температурного режима, температура воздуха у нас остается существенно выше климатической нормы, где-то на три-четыре градуса. Особенно это касается субботнего дня», — рассказала Позднякова.