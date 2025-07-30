Москвичам рассказали о погоде на выходных

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Грозы возможны местами в Москве на предстоящих выходных, в отдельных районах может выпасть до 12 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Практически на все выходные дни (в Москве — ред.) в прогнозе звучат локальные кратковременные дожди и даже возможны грозы. То есть некоторые модели (прогнозов — ред.) дают, что может выпадать до 10−12 миллиметров осадков, но это тоже только местами. То есть сильных ливней никто не прогнозирует. Что касается температурного режима, температура воздуха у нас остается существенно выше климатической нормы, где-то на три-четыре градуса. Особенно это касается субботнего дня», — рассказала Позднякова.
Она отметила, что в субботу в столице ожидается около плюс 25 градусов. Практически столько же будет и в воскресенье, но на небе будет больше облаков, а ветер во второй половине дня будет дуть северный и северо-западный.
«Надолго эта волна относительной прохлады у нас не задержится, потому что уже в понедельник все равно преобладающей температурой будет… плюс 26 — плюс 28 градусов, по региону плюс 24 — плюс 29 градусов», — добавила Позднякова.