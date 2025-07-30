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Владелец «Акрона» Морозов негативно относится к ужесточению лимита на легионеров

Учредитель тольяттинского клуба высказался о возможных изменениях в этом направлении.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Учредитель тольяттинского клуба высказался о возможных изменениях в этом направлении.

Ранее появилась информация о потенциальном ужесточении лимита на легионеров в Премьер-лиге. Сейчас в заявке команды могут быть порядка 13 иностранцев, а на поле одновременно — восемь.

По возможной новой схеме число игроков без российского паспорта может уменьшится до десяти и пяти соответственно.

Причем изменения не затронут футболистов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Они не считаются легионерами в РПЛ.

«Мнения достаточно полярные. На самом деле, к любым ограничениям отношусь отрицательно. Мне кажется, нынешняя система оптимальна. Сокращение числа легионеров приведет к тому, что зарплатные ведомости российских игроков будут расти. А я все-таки за конкуренцию», — заявил владелец «Акрона» Павел Морозов «РБ Спорт».

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что у «красно-черных» появится стадион в Тольятти до 2030 года.

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