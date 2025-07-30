Метеоролог Позднякова рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

Метеоролог отметила, что в субботу, 2 августа, в городе местами пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье небольшие и умеренные осадки будут на протяжении всего дня. При этом ночи останутся теплыми — температура не опустится ниже плюс 15 градусов, а вот дневные понизятся до 22 градусов.