Метеоролог Позднякова рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

В Москву пришла жаркая погода — термометры показывают до 30 градусов выше нуля и больше. Какой будет погода в городе во второй половине недели, а также придет ли похолодание в столицу, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, до 1 августа включительно в столичном регионе будет сохраняться жаркая погода.
— Только в пятницу на западе, под Москвой, местами может собраться кратковременный дождь. Ночи остаются довольно теплыми. 1 августа минимальные температуры в Москве плюс 19−21 градус, максимальные — плюс 28−30. Начиная с выходных нас ждет небольшое ослабление жары, — пояснила Позднякова.
Метеоролог отметила, что в субботу, 2 августа, в городе местами пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье небольшие и умеренные осадки будут на протяжении всего дня. При этом ночи останутся теплыми — температура не опустится ниже плюс 15 градусов, а вот дневные понизятся до 22 градусов.
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в городе 31 июля и 1 августа.
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