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МНС подсчитало количество премиальных авто в Беларуси

МИНСК, 30 июл — Sputnik. В Беларуси насчитывается около 500 тысяч премиальных автомобилей, рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский в ходе пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

Ранее в 2024 году в республике начало действовать правило, согласно которому владельцы премиальных машин платят повышенный транспортный налог. В прошлом году был утвержден список автомарок, которые подпадают под действие закона.

По предварительным оценкам, то, что, как я говорил сегодня идет расчет, это будет порядка 500 тысяч автомобилей, потому что там два условия: наличие в перечне повышенной комфортности и три года с момента выпуска.

сказал Ковалевский

По словам представителя МНС, владельцам таких автомобилей необходимо будет заплатить транспортный налог в десятикратном размере.

Извещения о необходимости заплатить имущественный налог начнут приходить налогоплательщикам в августе. Рассылка должна пройти до 1 октября текущего года. При этом крайний срок уплаты имущественных налогов — 17 ноября.

В Беларуси действует целый перечень ставок транспортного налога, и самая низкая составляет 66 рублей. Самая высокая ставка находится на уровне в 546 рублей.