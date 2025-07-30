Жители Сальска показали Юрию Слюсарю глубокие коммунальные ямы рядом с подъездом

В Сальске жители пострадавших от атаки БПЛА многоэтажек показали врио губернатора региона Юрию Слюсарю глубокие ямы, оставленные коммунальщиками больше полугода назад.
— Когда-то ведомственный дом на Социалистической, 168 сейчас находится на балансе муниципалитета, а коммуникации оказались бесхозными. Прямо у подъездов рытвины глубиной не менее метра, с наваленным по краям грунтом, и все это не огорожено. Самое печальное, что об этом бардаке люди писали во все местные инстанции, но «бесхозные» ямы продолжали жить своей жизнью, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Донской глава поручил районным властям навести порядок во дворах в течение недели.
— Будем стремиться к тому, чтобы проблему каждой коммунальной ямы могли решить без участия главы региона, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, накануне в Сальске после атаки БПЛА пострадали 11 частных и 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и две легковые машины. В микрорайоне Новосальск без электричества временно оставались 2840 человек. Также повреждения получила инфраструктура ж/д станции.
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