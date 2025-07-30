Жители Сальска показали Юрию Слюсарю глубокие коммунальные ямы рядом с подъездом

— Когда-то ведомственный дом на Социалистической, 168 сейчас находится на балансе муниципалитета, а коммуникации оказались бесхозными. Прямо у подъездов рытвины глубиной не менее метра, с наваленным по краям грунтом, и все это не огорожено. Самое печальное, что об этом бардаке люди писали во все местные инстанции, но «бесхозные» ямы продолжали жить своей жизнью, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.