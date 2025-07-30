В Самаре только 127 из 4805 МКД выполнили подготовку к отопительному сезону

На расширенном заседании штаба по подготовке к зиме в Самаре обсудили низкую готовность жилого фонда к отопительному периоду. В совещании участвовали глава города Иван Носков, представители областного правительства, правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций.
По данным «ЭнергосбыТ Плюс», из 4805 многоквартирных домов города только 127 полностью выполнили необходимые подготовительные работы. Технический директор самарского филиала компании Андрей Бикбаев пояснил, что в этом году введена новая система оценки готовности зданий по индексу от 0,9 до 1. Ключевые мероприятия включают промывку систем отопления; проверку их прочности и плотности; регулировку оборудования.
Глава города Иван Носков отметил ужесточение федеральных требований к приемке домов и призвал старших по домам активнее контролировать работу управляющих компаний. Для проверки готовности конкретного дома жители могут воспользоваться сайтом «Т Плюс» или системой «ГИС ЖКХ».
По итогам заседания принято решение создать рабочую группу по мониторингу подготовки жилого фонда и провести выборочные проверки отстающих управляющих организаций.
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