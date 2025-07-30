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На пермских остановочных комплексах устраняют последствия вандализма

В Перми продолжается ремонт остановок общественного транспорта.

В Перми продолжается ремонт остановок общественного транспорта. В первую очередь работы проводятся на ветхих и пострадавших от вандализма объектах.

По данным городского департамента транспорта, завершен ремонт 170 остановок во всех районах. При этом восстановлены остекление и другие поверхности, при необходимости заменены скамейки и информационные вывески. Также остановки очищаются от граффити и объявлений. А дептранс еще раз напоминает гражданам, что к городскому имуществу нужно относиться бережно.