На пермских остановочных комплексах устраняют последствия вандализма

По данным городского департамента транспорта, завершен ремонт 170 остановок во всех районах. При этом восстановлены остекление и другие поверхности, при необходимости заменены скамейки и информационные вывески. Также остановки очищаются от граффити и объявлений. А дептранс еще раз напоминает гражданам, что к городскому имуществу нужно относиться бережно.