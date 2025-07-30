В Ленинградском зоопарке показали, как льва спасают от жары

Такое «мороженое» помогает регулировать температуру тела зверей и поддерживать их самочувствие. В зоопарке отметили, что труд и изобретательность сотрудников в эти дни особенно ценны и выразили отдельную благодарность «Зоотехническому» отделу за помощь животным.