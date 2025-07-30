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В Ленинградском зоопарке показали, как льва спасают от жары

Ледяные угощения помогают животным лучше себя чувствовать.

Сотрудники Ленинградского зоопарка нашли способ помочь животным справиться с аномальной жарой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты заготавливают лед с угощениями — мясом, ягодами и фруктами, чтобы охладить питомцев. Такой способ помогает даже тем, кто не любит купаться, например львам Адаму и Таисии.

Такое «мороженое» помогает регулировать температуру тела зверей и поддерживать их самочувствие. В зоопарке отметили, что труд и изобретательность сотрудников в эти дни особенно ценны и выразили отдельную благодарность «Зоотехническому» отделу за помощь животным.