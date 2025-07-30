Опубликован прогноз магнитных бурь на 31 июля 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
30 июля ожидается малая геомагнитная буря, сила которой оценивается в 4 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени и продлится весь вечер, ночь. Более того, буря будет крайне долгой и продлится аж до 4 августа.
Буря будет малой, но продолжительной, поэтому метеозависимым придется не сладко. Среди симптомов: головокружение, апатия, головные боли, обострение хронических заболеваний.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.