Синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа

Прогноз погоды по Астане
- 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Утром туман. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +22+24°.
- 1 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
- 2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.
Прогноз погоды по Алматы
- 31 июля: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.
- 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.
- 2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +28+30°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +34+36°.
- 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.
- 2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.