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Синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа

Пресс-служба РГП «Казгидромет» рассказала о погоде на 31 июля и 1, 2 августа 2025 года. По данным синоптиков, в Алматы, Астане и Шымкенте ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 74% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: unsplash

Прогноз погоды по Астане

  • 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Утром туман. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +22+24°.
  • 1 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
  • 2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 31 июля: переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Временами порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.
  • 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.
  • 2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +28+30°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +34+36°.
  • 1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +33+35°.
  • 2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.