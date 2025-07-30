Синоптики обновили прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на начало августа

Пресс-служба РГП «Казгидромет» рассказала о погоде на 31 июля и 1, 2 августа 2025 года. По данным синоптиков, в Алматы, Астане и Шымкенте ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.