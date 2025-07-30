Омичи массово жалуются на отсутствие горячей воды

На внеплановое отсутствие горячей воды пожаловались в телеграм-канале «Омский новостной поезд» жители с улицы Степанца. В комментариях к ним с такой же жалобой присоединились другие жители Левобережья.
«По улице Степанца 12 к 2 с 15 июля и до сих пор нет горячей воды. Наше ЖК говорит, что вода возможно будет только после 8 августа», — говорится в жалобе.
Спустя короткое время под постом появились комментарии от омичей, проживающих также на территории Кировского округа:
«Бульвар Архитекторов, 4 кор. 1 — такая же песня. Повесили объявление, что горячая вода в связи с ремонтными работами будет запущена по обратной схеме. Я так понимаю, воду горячую не ждать? Вопрос администрации: по-вашему, это нормально? А что делали две недели?», — задает вопросы пользователь по имени Елена.
Так же об отсутствии горячей воды после планового отключения сообщила омичка Наталья, назвав в комментарии адрес: ул. Дмитриева, д. 5 корп 1, а также еще одна омичка, проживающая по адресу ул. Дмитриева, 2/7. На претензии отреагировала АО «Тепловая компания», сообщившая, что специалисты разбираются в ситуации по улице Степанца и на Бульваре Архитекторов. Жильцам домов с улицы Дмитриева организация пообещала решить проблему в ближайшие два дня.