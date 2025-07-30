Омичи массово жалуются на отсутствие горячей воды

Так же об отсутствии горячей воды после планового отключения сообщила омичка Наталья, назвав в комментарии адрес: ул. Дмитриева, д. 5 корп 1, а также еще одна омичка, проживающая по адресу ул. Дмитриева, 2/7. На претензии отреагировала АО «Тепловая компания», сообщившая, что специалисты разбираются в ситуации по улице Степанца и на Бульваре Архитекторов. Жильцам домов с улицы Дмитриева организация пообещала решить проблему в ближайшие два дня.