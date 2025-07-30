Движение городского транспорта изменится в центре Минска 2 августа

В компании уточнили, что связано это с проведением в белорусской столице спортивно-массового мероприятия «Международный Минский триатлон 2025».
В частности, движения транспорта по отдельным участкам дорог будет ограничено 2 августа примерно с 06:50 до 13:40. Из-за этого будут внесены и корректировки в работе городского транспорта.
Автобус № 1 со стороны «Веснянки» будет следовать без изменений, а в направлении ДС «Веснянка» маршрут автобуса временно изменится. Он будет ездить по улице Бобруйская, проспект Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и до конечной станции без выполнения остановок для посадки и высадки пассажиров на «Володарского» и «Минский завод холодильников».
Также изменятся маршруты движения автобусов № 69, 119с, 11, 91, 76э, 133, 29, 44, 44д, 136, 46, 73 и 163. Троллейбусы № 10 и 77 тоже будут курсировать несколько по измененному маршруту.
Международный фестиваль спорта
Минский триатлон, который стал уже традиционным, пройдет по центральным проспектам столицы Беларуси 2 августа.
Участники посоревнуются в трех дистанциях — спринт (500 метров плавания, 23 километра велогонки и 5 километра бега), олимпийская дистанция (1000 метров плавания, 40 километров велогонки и 10,5 километра бега) и половинный Ironman (1900 метров плавания, 90 километров велогонки и 21 километр бега). Также пройдет женский и детский забеги.