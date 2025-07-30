Движение городского транспорта изменится в центре Минска 2 августа

Автобус № 1 со стороны «Веснянки» будет следовать без изменений, а в направлении ДС «Веснянка» маршрут автобуса временно изменится. Он будет ездить по улице Бобруйская, проспект Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и до конечной станции без выполнения остановок для посадки и высадки пассажиров на «Володарского» и «Минский завод холодильников».