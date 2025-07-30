Медиапроекты Mail запустили каналы в мессенджере Max

Канал Авто Mail (https://max.ru/proauto) —канал для автомобилистов. Здесь публикуются новинки авторынка, анализ цен, полезные советы для водителей, изменения в ПДД и штрафах, а также тест-драйвы, видео и интерактивные квизы. Подписчики всегда будут в курсе главных автомобильных событий.