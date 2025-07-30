Медиапроекты Mail запустили каналы в мессенджере Max

Медиапроекты Mail расширяют свое присутствие в цифровом пространстве и запускают официальные каналы в мессенджере Max. Теперь пользователи смогут получать актуальные новости из мира технологий, кино, здоровья, lifestyle и автомобилей прямо в чате.
Канал Hi-Tech Mail (https://max.ru/hitech) расскажет о главных технологических трендах, гаджетах и научных открытиях. Подписчики первыми узнают о новинках Apple, Samsung, Tesla и других ведущих брендов, а также прочтут эксклюзивные обзоры и лайфхаки.
Канал Кино Mail (https://max.ru/kino) предлагает свежие трейлеры, рецензии, слухи о грядущих премьерах и закулисные подробности съемок. Подписчики канала не пропустят важные анонсы и смогут обсуждать новости кино с единомышленниками.
Канал Здоровье Mail (https://max.ru/health) — это проверенные медицинские советы, новейшие исследования, рекомендации врачей и разбор мифов о здоровье. Канал поможет оставаться в курсе самых актуальных методов лечения, диет и wellness-трендов.
Канал Леди Mail (https://max.ru/lady) поделится советами по красоте, отношениям, карьере и уютному дому. Подписчиков ждут гороскопы, подборки стильных образов, рецепты и лайфхаки для повседневной жизни.
Канал Авто Mail (https://max.ru/proauto) —канал для автомобилистов. Здесь публикуются новинки авторынка, анализ цен, полезные советы для водителей, изменения в ПДД и штрафах, а также тест-драйвы, видео и интерактивные квизы. Подписчики всегда будут в курсе главных автомобильных событий.
Мессенджер Max становится удобной платформой для быстрого доступа к контенту. Подписаться на каналы можно бесплатно — достаточно найти их через поиск в мессенджере или перейти по указанным ссылкам.