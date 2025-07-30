В правительстве Иркутской области обсудили экологическое развитие региона

В соответствии с поручениями, данными поручений Президентом РФ, в 2025−20230 годах на территории Приангарья запланировано строительство канализационных очистных сооружений, которые сократят объём сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. Так, по федеральному проекту «Вода России» новые КОСы построят в Слюдянке, а в Байкальске будут реконструированы существующие инженерные сети. Соответствующая заявка на федеральное финансирование уже направлена в Минприроды РФ.