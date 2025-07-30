В правительстве Иркутской области обсудили экологическое развитие региона

Иркутскую область посетили эксперты Минприроды России. Они оценили исполнение мероприятий федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Делегация побывала в Байкальске и Слюдянке, в том числе на территории бывшего БЦБК, где идет работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
В соответствии с поручениями, данными поручений Президентом РФ, в 2025−20230 годах на территории Приангарья запланировано строительство канализационных очистных сооружений, которые сократят объём сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. Так, по федеральному проекту «Вода России» новые КОСы построят в Слюдянке, а в Байкальске будут реконструированы существующие инженерные сети. Соответствующая заявка на федеральное финансирование уже направлена в Минприроды РФ.
На состоявшемся совещании обсуждались подробности строительства и реконструкции КОСов, а также создание системы переработки коммунальных отходов и ликвидации свалок в Центральной экологической зоне.
По словам министра природных ресурсов и экологии Приангарья Светланы Трофимовой, готов к реализации проект ликвидации крупной свалки в пади Талая (Слюдянка). Для этого потребуется около 460 млн рублей. Для получения средств Иркутская область направит заявку для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка».
Готовится проект ликвидации свалки отходов лесопиления в деревне Таловка Ольхонского района.
В Эхирит-Булагатском районе к 2028 году планируется запустить объект, на котором будет перерабатываться до 24 тысяч тонн отходов в год: проект его строительства уже готов и проходит соответствующие экспертизы.
В поселке Хужир Ольхонского района собираются построить мусороперегрузочную станцию, сейчас рассматривается возможность перенести объект на другой участок, где процесс строительства будет дешевле. Запуск запланирован на 2028 год.
Итоги работы обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзева и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.
— Работа идёт конструктивно. Уверен, что наше участие в нацпроекте «Экология и благополучие» снимет комплекс вопросов по сохранению уникальной экосистемы озера Байкал, — отметил Игорь Кобзев.