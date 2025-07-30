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В Омске сотрудников ОмГТУ перевели на отечественный мессенджер MAX

В планах — открытие канала в новом мессенджере.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Омск

В городских медиа появилась информация о том, что сотрудникам Омского государственного технического университета для служебных задач рекомендуют переходить на новый отечественный мессенджер MAX.

При этом пользоваться популярными мессенджерами What' s App, Telegram и Viber для рабочих моментов запрещено. Соответствующий приказ был подписан ректором вуза Павлом Корчагиным ещё 21 июля, сообщается в Сети.

Om1 Омск запросил официальный комментарий у пресс-службы ОмГТУ.

«Омский государственный технический университет поддерживает инициативы, связанные с переходом на отечественное программное обеспечение. Вуз оказался первым среди омских университетов, официально внедрившим использование мессенджера MAX для осуществления коммуникаций внутри университета и решения служебных задач. Такой подход способствует развитию национальной ИТ-индустрии, снижает зависимость от иностранных платформ и укрепляет информационную безопасность», — ответили в вузе. По их словам, функционал нового мессенджера позволит «повысить эффективность коммуникации внутри организации, обеспечивая быстрый и надёжный обмен информацией». Это способствует развитию цифровой инфраструктуры и укрепляет национальную информационную безопасность.

В дальнейшем ОмГТУ планирует создать в МАХ собственный канал.