Артем Чеваренков и Дмитрий Чебуркин вернулись в БК «Самара»

Воспитанники местной баскетбольной школы вновь сыграют за волжан в предстоящем розыгрыше Единой лиги.
29-летний защитник Артем Чеваренков был в системе «Самары» с 2013-го по 2019-й и с января по май 2022-го. Всего — 158 игр. Также выступал за «Урал» (2019−2020), «Иркут» (2020), «Барнаул» (2020−2021), «Химки» (2022−2024).
Становился чемпионом Суперлиги-1 (2019) и 2 (2021), брал Кубок (2022). Минувший сезон провел в «Локомотиве-Кубани». За основу выходил в шести встречах Единой лиги.
28-летний форвард Дмитрий Чебуркин входил в структуру подмосковных «Химок» (2014−2019). Продолжил карьеру в баскетболе 3×3. Там был чемпионом России (2020), обладателем Кубка и Суперкубка (2021). Выступал за «Гагарин», «Королев» и Bionord Pro. Приглашали в сборную.
В сентябре 2023 года пополнил состав «Пармы». В прошедшем чемпионате в 39 матчах в среднем набирал 2,9 очка. Плюс 1,9 подбора.
До этого писали, что чемпион России Никита Михайловский присоединится к БК «Самара».
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