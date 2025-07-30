В Таганроге продлили маршрут электробуса

В Таганроге для улучшения транспортной ситуации решили продлить маршрут электробуса № 2-Т до микрорайона «Андреевский». Об этом в соцсетях рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Изменения начнут действовать с 1 августа 2025 года. Уверена, что это положительно скажется на ежедневных поездках многих таганрожцев, — отметила Светлана Камбулова.
Маршрут электробуса № 2-Т прямое направление: улица Ленина — Дзержинского — Фрунзе — Гоголевский — Петровская — Дзержинского — Москатова — Дзержинского — Щаденко — Морозова — Бакинская — 4-я Линия — переулок 1-й Новый — улица Маршала Жукова — Ростовское шоссе — улица генерала армии Маргелова — улица Победы.
Обратное направление: улица генерала армии Маргелова — Ростовское шоссе — улица Маршала Жукова — переулок 1-й Новый — 4-я Линия — Бакинская — Морозова — Турубаровых — Москатова — Дзержинского — Фрунзе — Гоголевский — Петровская — улица Ленина.
Глава города добавила, что проблемных вопросов с транспортом остается немало.
— Знаю, что есть маршруты, на которые поступают жалобы. Будем продолжать работу с перевозчиками и совершенствовать систему городского транспорта, — подчеркнула Светлана Камбулова.
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