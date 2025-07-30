«Поиски длятся четвертые сутки». Под Гродно в лесу и в воде пропавшего 37-летнего мужчину ищут милиция, спасатели и волонтеры

Правоохранители сообщили, что в розыск объявлен 37-летний житель деревни Подлабенье. Сельчанин 26 июля ушел из дома и пропал. Гродненский РОВД начал масштабные поиски, задействовав в них уже в первый день весь личный состав райотдела. Сейчас милиция продолжает поиски мужчины уже в тандеме со спасателями, помогают и волонтеры.