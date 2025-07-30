«Поиски длятся четвертые сутки». Под Гродно в лесу и в воде пропавшего 37-летнего мужчину ищут милиция, спасатели и волонтеры

Под Гродно четвертые сутки длятся поиски пропавшего мужчины, сообщил телеграм-канал «102.Неман».
Правоохранители сообщили, что в розыск объявлен 37-летний житель деревни Подлабенье. Сельчанин 26 июля ушел из дома и пропал. Гродненский РОВД начал масштабные поиски, задействовав в них уже в первый день весь личный состав райотдела. Сейчас милиция продолжает поиски мужчины уже в тандеме со спасателями, помогают и волонтеры.
— Во вторник, 29 июля, милиционеры вместе с ОСВОД детально обследовали 33-километровый участок реки Неман, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в поисках помогают сотрудники МЧС, идет отработка лесного массива в окрестных деревнях. Но пока никаких следов пропавшего мужчины отыскать не удалось.
Пропавший Александр Мельничук был в красной майке, красной кепке, серой мастерке, зеленых штанах, черных ботинках. На вид мужчине около 35 — 37 лет, его рост примерно 175 — 180 сантиметров, волосы темные коротко стриженые.
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