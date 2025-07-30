Пассажир авиарейса Уфа-Москва предстал перед судом за шутку о взрывчатке на борту

В Башкирии вынесли приговор 52-летнему мужчине, который во время рейса Уфа-Москва заявил бортпроводнику о наличии взрывчатки в своем рюкзаке. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, пассажир сознательно распространил ложную информацию, хотя прекрасно понимал, что его слова не соответствуют действительности.