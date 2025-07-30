Пассажир авиарейса Уфа-Москва предстал перед судом за шутку о взрывчатке на борту

В Башкирии вынесли приговор 52-летнему мужчине, который во время рейса Уфа-Москва заявил бортпроводнику о наличии взрывчатки в своем рюкзаке. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, пассажир сознательно распространил ложную информацию, хотя прекрасно понимал, что его слова не соответствуют действительности.
Информация о возможном ЧП была немедленно передана правоохранительным органам и службе авиабезопасности аэропорта. В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и объяснил, что хотел пошутить.
Уфимский районный суд назначил мужчине штраф в 400 тысяч рублей с возможностью рассрочки платежа. При этом приговор еще не вступил в законную силу.
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