В Челябинске определили места для парковки электросамокатов

«Без такой идентификации серьезных результатов не добиться. Самокаты созданы для мобильного передвижения, а у нас они превратились в опасный аттракцион — массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих. Такое нужно пресекать. Пока это возможно, если усилить правовое регулирование и меры безопасности, а также персональную ответственность», — сказал глава Челябинска. В противном случае он пообещал «более жесткие варианты» для нарушителей.