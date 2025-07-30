В Челябинске определили места для парковки электросамокатов

Об этом говорили на встрече главы города Алексея Лошкина с представителями Управления Следственного комитета по Челябинской области.
«Обсудили текущую реализацию дорожной карты, которую мы подписали с операторами проката электросамокатов, и дальнейшие шаги в наведении порядка на улицах города», — отметил Алексей Лошкин.
Для стоянок техники специалисты комитета дорожного хозяйства Челябинска определили на дорожной карте около 400 точек, еще 1100 мест будут обозначены к началу августа. В этой работе задействованы операторы кикшеринга: они должны будут нанести специальную разметку. Пока размечен лишь небольшой процент таких парковок. В администрации призвали операторов делать это в более оперативном режиме.
Алексей Лошкин подчеркнул, что мэрия выйдет с инициативой о введении штрафов операторам, которые будут размещать самокаты вне согласованных зон, а также за отсутствие индивидуальных номеров на технике. Для того чтобы зафиксировать эти нарушения, в Челябинске тестируют систему фото- и видеофиксации.
«Без такой идентификации серьезных результатов не добиться. Самокаты созданы для мобильного передвижения, а у нас они превратились в опасный аттракцион — массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих. Такое нужно пресекать. Пока это возможно, если усилить правовое регулирование и меры безопасности, а также персональную ответственность», — сказал глава Челябинска. В противном случае он пообещал «более жесткие варианты» для нарушителей.
В этой работе принимают участие и представители ГУ МВД России по Челябинской области. Многие инициативы возникают на основе анализа последних происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.
Справка.
Челябинская область заняла шестое место среди российских регионов по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идет о электросамокатах, моноколесах, сегвеях. По данным на 28 июля 2025 года, которые предоставил Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД), у нас произошло 28 таких случаев. В Москве — 238 случаев, в Санкт-Петербурге — 64, в Пермском крае — 48, в Тюменской области — 66, в Омской — 63.
Чаще всего аварии случаются на перекрестках и при выезде с прилегающей территории. Зафиксировано 28% таких происшествий. Чуть меньше — на пешеходных переходах (21%) и тротуарах и в пешеходных зонах (21%).