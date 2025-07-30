Полиция обеспечила безопасность на форуме «иВолга» в Самарской области

С 24 по 29 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области прошёл Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В мероприятии приняли участие около 1 500 молодых людей из разных регионов России.
Охрану общественного порядка обеспечивали около 100 сотрудников МВД, Росгвардии, частных охранных организаций и гражданско-патриотического отряда «Ястреб». Была создана временная дежурная часть, в которую вошли наиболее подготовленные сотрудники различных подразделений полиции — от ППС до следствия и кинологов.
Патрулирование велось круглосуточно, а за безопасностью на дорогах рядом с форумом следили инспекторы ГИБДД.
Благодаря скоординированной работе всех служб, мероприятие прошло без нарушений порядка и происшествий.
Ранее мы писали, что в регионе введен карантин из-за лейкоза КРС.
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