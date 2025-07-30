Полиция обеспечила безопасность на форуме «иВолга» в Самарской области

Охрану общественного порядка обеспечивали около 100 сотрудников МВД, Росгвардии, частных охранных организаций и гражданско-патриотического отряда «Ястреб». Была создана временная дежурная часть, в которую вошли наиболее подготовленные сотрудники различных подразделений полиции — от ППС до следствия и кинологов.