Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция обеспечила безопасность на форуме «иВолга» в Самарской области

С 24 по 29 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области прошёл Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С 24 по 29 июля на Мастрюковских озёрах в Самарской области прошёл Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В мероприятии приняли участие около 1 500 молодых людей из разных регионов России.

Охрану общественного порядка обеспечивали около 100 сотрудников МВД, Росгвардии, частных охранных организаций и гражданско-патриотического отряда «Ястреб». Была создана временная дежурная часть, в которую вошли наиболее подготовленные сотрудники различных подразделений полиции — от ППС до следствия и кинологов.

Патрулирование велось круглосуточно, а за безопасностью на дорогах рядом с форумом следили инспекторы ГИБДД.

Благодаря скоординированной работе всех служб, мероприятие прошло без нарушений порядка и происшествий.

Ранее мы писали, что в регионе введен карантин из-за лейкоза КРС.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.