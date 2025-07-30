РЖД оперативно разрешили ситуацию с задержкой поездов после ЧП в Лихой

«Замерло более 130 поездов… Цифра 100 тысяч человек… Соответственно, для того, чтобы их обеспечить, нужно было доставить наборы на 100 тысяч человек. И это были выходные дни. Понятно, что мы постарались сделать все, что мы можем, но ситуация выходила за рамки тех регламентов, которые у нас есть», — рассказал Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24» о последствиях ситуации на станции Лихая.