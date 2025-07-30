Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в детских садах в республике.
«Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы, конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. Места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество», — сказал Путин.
Также Путин поручил Темрезову настойчиво работать для ликвидации второй смены в школах.