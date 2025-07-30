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Путин призвал увеличить число мест в детских садах в Карачаево-Черкесии

Путин призвал главу КЧР Темрезова увеличить количество мест в детских садах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на необходимость увеличить количество мест в детских садах в республике.

«Социальные объекты требуют особого внимания. Вот вы сказали про школы, конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. Места в детских садах, конечно, надо увеличивать их количество», — сказал Путин.

Также Путин поручил Темрезову настойчиво работать для ликвидации второй смены в школах.