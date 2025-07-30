В центре Челябинска трамваи изменят маршруты из-за благотворительного забега

Во время ограничения трамвай № 3 будет курсировать: от Депо № 2 через улицы Российскую, Карла Маркса, Труда и обратно к депо. Маршрут № 5 проследует от ЧЭМК через Горького, Труда и Карла Маркса, затем вернется тем же путем. Трамвай № 7, начиная движение от ЧГРЭС, поедет через улицы Российскую, Труда и Карла Маркса, а затем вернется на стартовую точку. А трамвай № 16 будет двигаться от Чичерина, также через Карла Маркса и Труда, возвращаясь по аналогичному маршруту.