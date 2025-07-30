В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра

Он станет базой для подготовки спортсменов из Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
Гимнастический зал высотой 22 метра и площадью 2 300 квадратных метров позволит проводить тренировки по всем основным дисциплинам: спортивной и художественной гимнастике, акробатике, а также прыжкам на батуте (трамполину).
До этого времени секций трамполина в регионе практически не было.
Впервые в истории Самарканда создается такой масштабный специализированный объект. Мы предусмотрели все, вплоть до специальных ям под батуты, что редко встретишь даже на новых объектах в других регионах.
Здесь спортсмены будут не только тренироваться, но и проживать, получать школьное образование.
Центр включает в себя пятиэтажное здание общежития на 160 мест, столовую и другие необходимые для подготовки помещения. Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет.
Важно отметить, что объект находится рядом со специализированной школой по видам гимнастики. Ее тоже реконструируют и включат в единый спортивно-образовательный комплекс.
Сегодня в Самаркандской области гимнастикой занимаются около 4,5 тысяч детей. Большинство увлечены художественной и спортивной гимнастикой, но, благодаря новому центру, мы сможем активно развивать также спортивную акробатику и трамполин.
Самаркандская школа гимнастики по праву считается одной из сильнейших в стране. В числе ее выпускников — участница Олимпийских игр Тахмина Икромова.