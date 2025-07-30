В Челябинске отремонтируют 13 дорог по нацпроекту

На Северо-Западе начался капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных — от Северо-Крымской до Чичерина. Он будет полностью готов в августе следующего года. В 2026 и 2027 годах будут сданы и еще два знаковых объекта в Челябинске — путепровод через железнодорожные пути по улице Челябинской в Советском районе и мост по улице Черкасской. Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Алексей Лошкин посетили ключевые объекты Металлургического района. Подрядчик старается выполнить работы как можно скорее — выводит дополнительную технику и рабочих. Скоро здесь запустят мост для трамваев. Представители городской администрации два раза в неделю выезжают на место для того, чтобы оценить степень готовности промежуточных этапов.