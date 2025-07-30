В Челябинске отремонтируют 13 дорог по нацпроекту

Участки дорог, нуждающиеся в обновлении, есть в каждом районе Челябинска. В Тракторозаводском районе по поручению главы города Алексея Лошкина отремонтирована главная транспортная артерия, связывающая поселок Чурилово с другими районами города, — улица Линейная. В Ленинском районе завершаются работы на не менее востребованной улице Гранитной. На участке от Копейского шоссе до Дзержинского заменили все инженерные коммуникации, обустроили ливневую канализацию, что поможет избежать подтоплений, уложили новое дорожное полотно.
Алексей Буйло, ведущий специалист отдела капитального строительства комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, рассказал «МК-Челябинск», что первый этап работ стартовал в 2023 году. Проект очень масштабный, ведь пришлось перекладывать газовые и электрические сети, а также сети канализации и водоснабжения. Кроме того, на этом участке появилось современное освещение, светофоры, благоустроенные тротуары и газоны. Отметим, что подрядчик дает гарантию шесть лет. Здесь, как и на других объектах, ведется ежедневный контроль и мониторинг работ. Это представители и независимой лаборатории, и комитета дорожного хозяйства Челябинска, и подрядчика.
«Представители стройконтроля тщательно проверяют соответствие выполняемых работ проектной и рабочей документациям, чтобы не допустить нарушений производственных процессов», — отметили в мэрии.
В настоящий момент выполнено более 80% запланированных работ, по планам объект должен быть сдан в октябре этого года. Также в Ленинском районе привели участок дороги протяженностью около 500 метров по улице Бобруйской.
На Северо-Западе начался капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных — от Северо-Крымской до Чичерина. Он будет полностью готов в августе следующего года. В 2026 и 2027 годах будут сданы и еще два знаковых объекта в Челябинске — путепровод через железнодорожные пути по улице Челябинской в Советском районе и мост по улице Черкасской. Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Алексей Лошкин посетили ключевые объекты Металлургического района. Подрядчик старается выполнить работы как можно скорее — выводит дополнительную технику и рабочих. Скоро здесь запустят мост для трамваев. Представители городской администрации два раза в неделю выезжают на место для того, чтобы оценить степень готовности промежуточных этапов.
Также завершаются работы по улице 250-летия Челябинска (от улицы Академика Королева до улицы Северной), Хариса Юсупова (от дома № 62 до улицы Скульптора Головницкого). Здесь также для комфорта и безопасности горожан обустроили новые тротуары, освещение, ливневки.