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Путин оценил патриотический настрой молодежи

Путин назвал патриотический настрой молодежи необходимым для развития России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем направлениям и укрепления российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи с Путиным в среду рассказал президенту о большом патриотическом настрое среди молодежи.

«Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, — вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности. Это точно», — сказал Путин.