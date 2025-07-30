Путин оценил патриотический настрой молодежи

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Патриотический настрой молодежи очень важен не только для успешного продвижения России в рамках специальной военной операции, но и для развития по всем направлениям и укрепления российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи с Путиным в среду рассказал президенту о большом патриотическом настрое среди молодежи.
«Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, — вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности. Это точно», — сказал Путин.