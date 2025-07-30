Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры

«В издании РБК вышла статья “Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись”. В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в “Госключе”. Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью», — отметили в ведомстве.
Те, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в «Госключе».
«В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии “Госключа” с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение “Госключ”, — сказали в Минцифры.
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.
Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочерняя VK «Коммуникационная платформа».