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Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мессенджер Max упростит направление документов на электронную подпись в «Госключ», но не будет обязательным для этого, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В издании РБК вышла статья “Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись”. В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в “Госключе”. Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью», — отметили в ведомстве.

Те, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, добавили в министерстве. Также закон не предусматривает того, что в мессенджер нужно будет направлять все документы для подписи в «Госключе».

«В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии “Госключа” с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение “Госключ”, — сказали в Минцифры.

В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.

Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочерняя VK «Коммуникационная платформа».