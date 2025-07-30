Мессенджер Max упростит электронную подпись документов, заявили в Минцифры

«В издании РБК вышла статья “Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись”. В связи с этим Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в “Госключе”. Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью», — отметили в ведомстве.