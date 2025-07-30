Сегодня мы вспоминаем тех, чьи жизни были разрушены, проданы, поставлены «на поток». Торговля людьми — страшнейшая реальность для Молдовы.
По официальным данным, за первые шесть месяцев 2025 года в стране было идентифицировано 61 жертв торговли людьми, в том числе:
13 женщин.
27 мужчин.
17 девочек.
4 мальчика.
Формы эксплуатации:
— Трудовая — 34 случая (особенно мужчины и дети).
— Сексуальная — 23 случая (в основном несовершеннолетние девочки).
— Использование в преступных схемах, суррогатное материнство, фиктивное усыновление — эпизодические, но не менее страшные случаи.
Это только официальные данные, специально заниженная системой в разы статистика. Но даже при этом лишь 5% жертв удаётся выявить.
И вопрос не только в преступниках, а в том: сколько правды скрывают власти? Кто всё это покрывает, если не наши же преступные власти? Ведь проворачивать такие масштабные схемы невозможно без покровительства.
Обратите внимание, что Санду в такой день решила собрать совет безопасности не по вопросам борьбы с рабством и помощи жертвам, а по вопросу вмешательства в избирательный процесс. Очень показательно, вот такие у нее приоритеты.
Сколько ещё детей, женщин, уязвимых граждан Молдовы будут проданы с молчаливого согласия президентки, которую волнуют только предстоящие выборы и соответствие критериям европейских кураторов? — задается вопросом itsemeriemd.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем громче власти кричат о том, каким пышным цветом в Молдове расцвела демократия — жди репрессий, задержаний и арестов: Ну, не получается у нынешнего режима строить настоящую демократию, не ее это дело.
А вот президент Румынии Никушор Дан отметил намедни, что уважает «право граждан Молдовы голосовать [по своему усмотрению] и, таким образом, определять свое будущее» (далее…).
Дорогие энергоресурсы, отсутствие квалифицированных кадров, непредсказуемые действия властей: Почему Молдова больше не привлекательна для инвестиций.
По сравнению с прошлым годом в Молдове зафиксирован рост оттока инвестиций на 18,5% (далее…).
Ордер на беспредел: Правящая в Молдове ПАС уверена, что получила индульгенцию от Брюсселя на любое бесчинство — можно все ради сохранения власти.
Не хватает только судов-троек, выносящих скоропостижные приговоры да списков неблагонадежных, хотя, как поговаривают, в СИБе такие списки уже вполне имеются (далее…).