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Пока Санду созывает Совбез против народа Молдовы, в стране продают в рабство чью-то дочь или сына: Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми президент ни слова не сказала о беззащитности наших граждан

Торговля людьми — страшнейшая реальность для Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня мы вспоминаем тех, чьи жизни были разрушены, проданы, поставлены «на поток». Торговля людьми — страшнейшая реальность для Молдовы.

По официальным данным, за первые шесть месяцев 2025 года в стране было идентифицировано 61 жертв торговли людьми, в том числе:

13 женщин.

27 мужчин.

17 девочек.

4 мальчика.

Формы эксплуатации:

— Трудовая — 34 случая (особенно мужчины и дети).

— Сексуальная — 23 случая (в основном несовершеннолетние девочки).

— Использование в преступных схемах, суррогатное материнство, фиктивное усыновление — эпизодические, но не менее страшные случаи.

Это только официальные данные, специально заниженная системой в разы статистика. Но даже при этом лишь 5% жертв удаётся выявить.

И вопрос не только в преступниках, а в том: сколько правды скрывают власти? Кто всё это покрывает, если не наши же преступные власти? Ведь проворачивать такие масштабные схемы невозможно без покровительства.

Обратите внимание, что Санду в такой день решила собрать совет безопасности не по вопросам борьбы с рабством и помощи жертвам, а по вопросу вмешательства в избирательный процесс. Очень показательно, вот такие у нее приоритеты.

Сколько ещё детей, женщин, уязвимых граждан Молдовы будут проданы с молчаливого согласия президентки, которую волнуют только предстоящие выборы и соответствие критериям европейских кураторов? — задается вопросом itsemeriemd.

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