Экс-полицейскому продлили домашний арест по делу о взятке от редактора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 столицы Урала Андрею Карпову, обвиняемому в получении взятки от редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова за предоставление оперативной сводки, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
«Карпову продлена мера — домашний арест по 4 октября включительно», — сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в Ленинском райсуде, следствие обратилось в инстанцию о продлении меры пресечения и для Аллаярова, заседание назначено на четверг.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня. В этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, — до 4 августа.
Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, ранее сообщала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь «донос дяди». Также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.