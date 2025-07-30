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«Асфальтом это нельзя назвать!»: в Омской области прокуратура заставляет власть отремонтировать дорогу

Для измерения дорожных ям в Любинском районе прокуроры привезли специализированный инструмент, который едва не утонул в глубоких выбоинах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Реагируя на многочисленные жалобы жителей Любинского района на ужасное состояние асфальтированной дороги «Любино-Малороссы-Китайлы-Политотдел», местная прокуратура организовала проверку. Результаты выявили многочисленные нарушения.

Для измерения огромных ям на трассе «Любино-Малороссы-Китайлы-Политотдел», прокуроры применили специализированный инструмент — дорожную рейку. Ямы были настолько внушительные, что инструмент мог буквально утонуть в ямах, заполненных водой. Сотрудниками ведомства установлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием данной дороги. На этом основании, прокуратура Любинского района потребовала от директора КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» привести ее в надлежащее состояние.

Кроме того, материалы проверки направлены в отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Любинскому району для принятия мер административного воздействия. Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль, отметили в ведомстве.