«Асфальтом это нельзя назвать!»: в Омской области прокуратура заставляет власть отремонтировать дорогу

Для измерения огромных ям на трассе «Любино-Малороссы-Китайлы-Политотдел», прокуроры применили специализированный инструмент — дорожную рейку. Ямы были настолько внушительные, что инструмент мог буквально утонуть в ямах, заполненных водой. Сотрудниками ведомства установлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием данной дороги. На этом основании, прокуратура Любинского района потребовала от директора КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» привести ее в надлежащее состояние.