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Число рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. Air Astana и China Southern Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов, сообщили в казахстанской авиакомпании.

Источник: Пресс-служба Air Astana

Это, отметили в Air Astana, значительно расширит возможности для пассажиров, путешествующих между Казахстаном и Китаем.

Соглашение распространяется на рейсы Air Astana из Алматы в Пекин, Урумчи и Гуанчжоу, и из Астаны в Пекин, а также на рейсы China Southern Airlines из Пекина (аэропорт Дасин), Гуанчжоу, Урумчи и Сианя в Алматы и из Гуанчжоу и Урумчи в Астану.

говорится в сообщении

По словам главы Air Astana Питера Фостера, Китай всегда был стратегически важным рынком.

Сотрудничество с China Southern Airlines будет способствовать развитию торговли, туризма и культурных связей, а также ознаменует новый этап авиационного партнерства между двумя странами.

отметил он

Президент China Southern Airlines Хань Вэньшэн также отметил стратегическое сотрудничество обеих авиакомпаний.

Кодшеринговое соглашение с Air Astana позволит нам расширить присутствие в Казахстане и увеличить частоту рейсов.

добавил он