Число рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится

Соглашение распространяется на рейсы Air Astana из Алматы в Пекин, Урумчи и Гуанчжоу, и из Астаны в Пекин, а также на рейсы China Southern Airlines из Пекина (аэропорт Дасин), Гуанчжоу, Урумчи и Сианя в Алматы и из Гуанчжоу и Урумчи в Астану.