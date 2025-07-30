Число рейсов между Казахстаном и Китаем увеличится

Это, отметили в Air Astana, значительно расширит возможности для пассажиров, путешествующих между Казахстаном и Китаем.
Соглашение распространяется на рейсы Air Astana из Алматы в Пекин, Урумчи и Гуанчжоу, и из Астаны в Пекин, а также на рейсы China Southern Airlines из Пекина (аэропорт Дасин), Гуанчжоу, Урумчи и Сианя в Алматы и из Гуанчжоу и Урумчи в Астану.
По словам главы Air Astana Питера Фостера, Китай всегда был стратегически важным рынком.
Сотрудничество с China Southern Airlines будет способствовать развитию торговли, туризма и культурных связей, а также ознаменует новый этап авиационного партнерства между двумя странами.
Президент China Southern Airlines Хань Вэньшэн также отметил стратегическое сотрудничество обеих авиакомпаний.
Кодшеринговое соглашение с Air Astana позволит нам расширить присутствие в Казахстане и увеличить частоту рейсов.