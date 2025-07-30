В Иркутской области после капремонта откроются школа и детский сад

Распахнет свои двери в сентябре и обновленная школа в селе Алёхино Черемховского района. Работы в здании ведутся с прошлого года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая с 2025 года включена в новый нацпроект «Молодежь и дети». Подрядчику осталось доделать фасадные и внутренние отделочные работы. Всего на проведение ремонта и покупку нового оборудования было выделено более 71 млн рублей.