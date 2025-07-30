В Иркутской области после капремонта откроются школа и детский сад

В Иркутской области продолжается капитальный ремонт детских учреждений: школ и детских садов. Так, в рабочем поселке Чунский практически завершены работы в детском саду № 53 «Рябинка, который приводился в порядок по нацпроекту “Семья”. Общее финансирование составило более 94 млн рублей.
В здании детского сада уже заменили инженерные сети, окна и двери, обновили фасад, провели ремонт внутренних помещений. Благоустроили прилегающую территорию, идет установка беседок на площадках для прогулок. Кроме того, дошкольное детское учреждение получит новое оборудование для воспитательного процесса на 3,8 млн рублей.
Как сообщил министр образования Приангарья Максим Парфенов, именно с этого года по президентскому нацпроекту «Семья» у региона появилась возможность получать федеральную поддержку для обновления детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Таким образом будут отремонтированы детские сады в 7 территориях Приангарья, а в планах до 2027 года значится 11 таких учреждений.
Распахнет свои двери в сентябре и обновленная школа в селе Алёхино Черемховского района. Работы в здании ведутся с прошлого года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая с 2025 года включена в новый нацпроект «Молодежь и дети». Подрядчику осталось доделать фасадные и внутренние отделочные работы. Всего на проведение ремонта и покупку нового оборудования было выделено более 71 млн рублей.