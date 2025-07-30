В Екатеринбурге объявили в розыск главу азербайджанской диаспоры Шихлинского

Источники издания Е1 сообщили, что Шихлинский-старший был заказчиком двух заказных убийств в 2001 и 2011 годах и покушения на убийство в 2010-м. Глава диаспоры якобы «дал добро» на убийство торговца Юниса Пашаева, после чего была попытка покушения на предпринимателя Фехруза Ширинова, а затем был убит владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев.