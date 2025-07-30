Виталий Хоценко провел оргкомитет по подготовке к 13-му форуму «ПРОФ-IT»

Участники могут представить свои разработки в различных номинациях: от применения искусственного интеллекта в госуправлении до инновационных решений в экологии, ЖКХ, туризме и предпринимательстве. Напомним, что форум «ПРОФ-IT» проводится с 2013 года. Он зарекомендовал себя как один из ведущих российских экспертных площадок для практического применения современных информационных технологий в системе госуправления.