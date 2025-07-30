Виталий Хоценко провел оргкомитет по подготовке к 13-му форуму «ПРОФ-IT»

30 июля Виталий Хоценко совместно с руководителем Экспертного центра электронного государства Павлом Хиловым провел заседание оргкомитета по подготовке к XIII Всероссийскому форуму информатизации «ПРОФ-IT».
Мероприятие пройдет с 13 по 15 октября 2025 года в Омске. Форум призван стать эффективным инструментом для обмена передовым опытом, трансфера знаний и технологий, а также формирования стратегий достижения национальных целей в сфере цифрового развития.
«Проведение форума даст мощный импульс внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу нашего региона», — подчеркнул глава региона.
Ожидается участие широкого круга специалистов: представителей органов власти, ИТ-экспертов, руководителей профильных компаний, ученых и преподавателей федеральных ведомств и экспертных организаций. Особое внимание уделяется конкурсному отбору проектов цифрового развития. Уже начался прием заявок на конкурс проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT».
Участники могут представить свои разработки в различных номинациях: от применения искусственного интеллекта в госуправлении до инновационных решений в экологии, ЖКХ, туризме и предпринимательстве. Напомним, что форум «ПРОФ-IT» проводится с 2013 года. Он зарекомендовал себя как один из ведущих российских экспертных площадок для практического применения современных информационных технологий в системе госуправления.