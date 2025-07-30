Дебаты для психопатов. Кто чаще всего спорит о политике в интернете?

Вопрос «Кого привлекает политика?» всегда вызвал широкий интерес. Исследователи по всему миру пытались понять характер тех, кто стоит во главе стран, отвечает за соблюдение демократических принципов управления, основных прав и свобод граждан. Например, в 2008 году вышло итальянское исследование о том, от чего зависит, насколько человек верит, что способен влиять на политику: проблема рассматривалась в разрезе пятифакторной модели личности, также известной как «Большая пятерка».
Ученые опросили более 1 300 человек и выяснили, что люди с высокими показателями по шкале экстраверсии и открытости новому опыту сильнее других верят, что способны влиять на политику: они чаще ходят на голосования, принимают участие в тематических акциях и дискуссиях.
Другое интересное исследование на тему — какими чертами личности, по мнению избирателей, должен обладать идеальный политик. В 2020 году австрийские ученые пришли к выводу, что своими лидерами люди хотят видеть эмоционально устойчивых, напористых, честных и ответственных экстравертов. Кроме того, популярность среди электората приобретают открытые новому опыту политики, которые, как ни странно, менее дружелюбны, чем обычные люди (вероятно, это связано с тем, что государственные деятели должны уметь твердо отстаивать свои решения и интересы граждан).
Однако, помимо активных личностей, которые хотят изменить мир к лучшему, политика привлекает и людей с выраженными чертами темной триады.
Психопатов и нарциссов тянет в политику.
И нарциссизм, и психопатия, и макиавеллизм связаны со стремлением к власти, социальному доминированию и авторитарностью. Сложно не заметить, насколько сфера политики соответствует потребностям темной триады.
В 2021 году польские ученые проанализировали более 1 тыс. британских и польских респондентов в возрасте от 18 до 75 лет и выяснили, что люди с высокими показателями по шкале нарциссизма и психопатии действительно демонстрируют большую заинтересованность в политике. Первые участвуют в ней, чтобы самоутверждаться и подпитывать чувство собственной важности, а вторые — чтобы выплеснуть агрессию или достичь личных целей. Причем интерес «нарциссов» в вопросах государственного управления зачастую поверхностный, они преследуют личные, а не общественные цели. «Психопаты» же склонны «политизироваться», когда ситуация в стране радикальная и нестабильная.
Макиавеллизм же меньше всего влиял на то, насколько активно человек проявляет гражданскую позицию. Скорее всего, это связано с тем, что «макиавеллисты» очень циничны: они просто не верят, что участие в политической жизни имеет смысл.
Некоторые исследования и вовсе позволяют предположить, что существует связь между идеологическими взглядами человека и тем, какие черты темной триады ему присущи. Так, в 2021 году канадско-британские ученые выяснили, что люди с выраженным макиавеллизмом менее консервативны в религиозных и социальных вопросах: они прагматичны и меняют свои (в том числе и политические) взгляды в зависимости от ситуации. «Нарциссы» тоже не держатся за свои политические убеждения. Вероятно, это связано с тем, что сама идеология для них вторична: люди с высоким нарциссизмом ориентируются на статус и внимание, которые обеспечивает им приверженность тому или иному мнению.
Однако важно отметить, что есть и работы, опровергающие эти выводы.
А что насчет споров о политике в Сети?
Выраженные черты темной триады не всегда приводят к тому, что человек становится политиком. Скорее наоборот, люди, которым присущи нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, воспринимают эту тему как что-то имиджевое или как способ развлечься. Поэтому онлайн-войны на тему государственной идеологии так сильно их привлекают: можно безопасно выплеснуть агрессию и «покрасоваться» перед другими пользователями, получив столь необходимое одобрение.
Это подтверждает в том числе сингапурское исследование, которое вышло в июле 2025 года. В нем ученые решили проверить, как психопатия и нарциссизм наряду с тем, насколько человек склонен к синдрому упущенной выгоды (FoMO), отражаются на участии пользователя в спорах о политике в Сети.
Проанализировав данные респондентов из США и семи разных азиатских стран (Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама), они выяснили, что люди с высоким уровнем психопатии и FoMO чаще других участвуют в политических спорах и распространяют тематические посты онлайн.
Схожие результаты продемонстрировали и «нарциссы», но только в трех странах-участницах: США, Филиппинах и Таиланде.
Ученые также обратили внимание на то, что высокие когнитивные способности связаны с меньшей политической активностью в интернете. Причем это справедливо для всех, даже для людей с высокими показателями по шкале психопатии, которых в рамках этого же исследования признали активными онлайн- «политиками». И наоборот, люди с высокой психопатией и низким интеллектом оказались самыми ярыми участниками тематических интернет-дебатов: устойчивый результат продемонстрировали респонденты из пяти стран-участниц.
Мария Богрянова.