Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебаты для психопатов. Кто чаще всего спорит о политике в интернете?

Самые горячие стычки в Сети традиционно связаны с политикой. Псевдоэксперты с пеной у рта доказывают свою правоту, порой опускаясь до оскорблений и угроз. Это не просто совпадение, ведь в таких спорах зачастую принимают участие нарциссы и психопаты с низкими когнитивными способностями. Рассказываем подробнее.

Вопрос «Кого привлекает политика?» всегда вызвал широкий интерес. Исследователи по всему миру пытались понять характер тех, кто стоит во главе стран, отвечает за соблюдение демократических принципов управления, основных прав и свобод граждан. Например, в 2008 году вышло итальянское исследование о том, от чего зависит, насколько человек верит, что способен влиять на политику: проблема рассматривалась в разрезе пятифакторной модели личности, также известной как «Большая пятерка».

Ученые опросили более 1 300 человек и выяснили, что люди с высокими показателями по шкале экстраверсии и открытости новому опыту сильнее других верят, что способны влиять на политику: они чаще ходят на голосования, принимают участие в тематических акциях и дискуссиях.

Другое интересное исследование на тему — какими чертами личности, по мнению избирателей, должен обладать идеальный политик. В 2020 году австрийские ученые пришли к выводу, что своими лидерами люди хотят видеть эмоционально устойчивых, напористых, честных и ответственных экстравертов. Кроме того, популярность среди электората приобретают открытые новому опыту политики, которые, как ни странно, менее дружелюбны, чем обычные люди (вероятно, это связано с тем, что государственные деятели должны уметь твердо отстаивать свои решения и интересы граждан).

Однако, помимо активных личностей, которые хотят изменить мир к лучшему, политика привлекает и людей с выраженными чертами темной триады.

Психопатов и нарциссов тянет в политику.

И нарциссизм, и психопатия, и макиавеллизм связаны со стремлением к власти, социальному доминированию и авторитарностью. Сложно не заметить, насколько сфера политики соответствует потребностям темной триады.

В 2021 году польские ученые проанализировали более 1 тыс. британских и польских респондентов в возрасте от 18 до 75 лет и выяснили, что люди с высокими показателями по шкале нарциссизма и психопатии действительно демонстрируют большую заинтересованность в политике. Первые участвуют в ней, чтобы самоутверждаться и подпитывать чувство собственной важности, а вторые — чтобы выплеснуть агрессию или достичь личных целей. Причем интерес «нарциссов» в вопросах государственного управления зачастую поверхностный, они преследуют личные, а не общественные цели. «Психопаты» же склонны «политизироваться», когда ситуация в стране радикальная и нестабильная.

Макиавеллизм же меньше всего влиял на то, насколько активно человек проявляет гражданскую позицию. Скорее всего, это связано с тем, что «макиавеллисты» очень циничны: они просто не верят, что участие в политической жизни имеет смысл.

Некоторые исследования и вовсе позволяют предположить, что существует связь между идеологическими взглядами человека и тем, какие черты темной триады ему присущи. Так, в 2021 году канадско-британские ученые выяснили, что люди с выраженным макиавеллизмом менее консервативны в религиозных и социальных вопросах: они прагматичны и меняют свои (в том числе и политические) взгляды в зависимости от ситуации. «Нарциссы» тоже не держатся за свои политические убеждения. Вероятно, это связано с тем, что сама идеология для них вторична: люди с высоким нарциссизмом ориентируются на статус и внимание, которые обеспечивает им приверженность тому или иному мнению.

Однако важно отметить, что есть и работы, опровергающие эти выводы.

А что насчет споров о политике в Сети?

Выраженные черты темной триады не всегда приводят к тому, что человек становится политиком. Скорее наоборот, люди, которым присущи нарциссизм, макиавеллизм и психопатия, воспринимают эту тему как что-то имиджевое или как способ развлечься. Поэтому онлайн-войны на тему государственной идеологии так сильно их привлекают: можно безопасно выплеснуть агрессию и «покрасоваться» перед другими пользователями, получив столь необходимое одобрение.

Это подтверждает в том числе сингапурское исследование, которое вышло в июле 2025 года. В нем ученые решили проверить, как психопатия и нарциссизм наряду с тем, насколько человек склонен к синдрому упущенной выгоды (FoMO), отражаются на участии пользователя в спорах о политике в Сети.

Проанализировав данные респондентов из США и семи разных азиатских стран (Китая, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама), они выяснили, что люди с высоким уровнем психопатии и FoMO чаще других участвуют в политических спорах и распространяют тематические посты онлайн.

Схожие результаты продемонстрировали и «нарциссы», но только в трех странах-участницах: США, Филиппинах и Таиланде.

Ученые также обратили внимание на то, что высокие когнитивные способности связаны с меньшей политической активностью в интернете. Причем это справедливо для всех, даже для людей с высокими показателями по шкале психопатии, которых в рамках этого же исследования признали активными онлайн- «политиками». И наоборот, люди с высокой психопатией и низким интеллектом оказались самыми ярыми участниками тематических интернет-дебатов: устойчивый результат продемонстрировали респонденты из пяти стран-участниц.

Мария Богрянова.