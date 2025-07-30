Дебаты для психопатов. Кто чаще всего спорит о политике в интернете?

Некоторые исследования и вовсе позволяют предположить, что существует связь между идеологическими взглядами человека и тем, какие черты темной триады ему присущи. Так, в 2021 году канадско-британские ученые выяснили, что люди с выраженным макиавеллизмом менее консервативны в религиозных и социальных вопросах: они прагматичны и меняют свои (в том числе и политические) взгляды в зависимости от ситуации. «Нарциссы» тоже не держатся за свои политические убеждения. Вероятно, это связано с тем, что сама идеология для них вторична: люди с высоким нарциссизмом ориентируются на статус и внимание, которые обеспечивает им приверженность тому или иному мнению.